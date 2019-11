17 kleinkinderen kunnen nooit meer de wei in

Kikkervisjes vangen, voetballen en vliegeren. Het weiland mét sloot achter het huis van de familie Pol uit Twello was vroeger het speelterrein van hun eigen 8 kinderen en tot vorige zomer ook van hun 17 kleinkinderen. De weg naar hun enorme ‘achtertuin’ is echter sinds een half jaar versperd. Opa Theo en oma Annie Pol zijn boos. ,,Het waterschap kan dit terugdraaien, maar weigert.”

Het gaat ze niet alleen om hun eigen kleinkinderen, zegt Theo Pol (72). ,,De kinderen uit de buurt kwamen hier ook vaak spelen. Hele schoolklassen kwamen er.” Zelfs de kinderen van buurman Sjors Pijnappel, die een hek zette voor de toegang naar het weiland, speelden er, zegt Annie Pol (67): ,,Extra wrang dat hij dat nu onmogelijk maakt.”

Want het was buurman Pijnappel die zijn tuin een klein stukje kon uitbreiden toen het waterschap Vallei en Veluwe een pad langs het water niet meer nodig had als ‘schouwpad’ voor de sloot. Tot voor kort werden schouwpaden aan beide kanten van het water gebruikt om de sloten te inspecteren en schoon te maken, maar dankzij nieuwe apparatuur is nog maar één pad nodig. Voor het overbodig geworden pad werd een hek neergezet, zodat niet iedereen zomaar het weiland in kan lopen.

Bruikleen

Geen nood, dachten opa en oma Pol, want achter de tuin van de buren aan De Omgang in Twello was nog net wat ruimte over om het weiland alsnog te bereiken. Maar vorige zomer bleek opeens dat die buurman dat stukje grond in bruikleen had gekregen van het waterschap en daar ook een hek omheen zette. ,,Daar hadden we twee maanden eerder nog naar gevraagd bij het waterschap, maar die wisten van niks”, zegt Theo Pol. ,,En opeens lag die bruikleenovereenkomst er.”

In de overeenkomst tussen het waterschap en Pijnappel was geen recht van overpad opgenomen voor de familie Pol en dat had best gekund, zegt Theo. ,,We hebben aan de bel getrokken toen we iets hoorden over bruikleen. Als die waterschap-ambtenaar toen had gezegd dat die aanvraag er inderdaad wél lag, hadden ze dat recht van overpad erin kunnen zetten.”

Koeien met miskramen

Het waterschap had echter al aan de eigenaar Te Riele van het weiland gevraagd hoe die stond tegenover het ‘recreatief gebruik’ van zijn weilanden. ,,Ik heb niks tegen kinderen, ik heb er zelf vier, dus ik heb er niet zoveel moeite mee als die daar spelen”, zegt een woordvoerder van de familie, die niet met zijn naam in de media wil. ,,Maar ik heb wel altijd bordjes bij mijn velden gezet dat honden er niet moeten komen, want die kunnen een parasiet verspreiden waardoor koeien miskramen kunnen krijgen.”

Daarom is hij er niet rouwig om dat zijn weiland niet meer zo makkelijk bereikbaar is. ,,Waar honden zijn, zijn mensen en andersom. Veel veehouders hebben daar last van. Dus toen het waterschap vroeg of ik bezwaar had tegen mensen op mijn land, heb ik inderdaad ja gezegd.”

Volledig scherm Drie kleinkinderen van de familie Pol, spelend in de wei achter het huis. © Familie Pol

Half metertje open

Buurman Pijnappel zegt wel dat hij langs het hek expres een half metertje ruimte open heeft gehouden, zodat je er nog net langs kan. Dat vindt Pol te weinig. ,,Daar stuur ik mijn kleinkinderen niet langs, dan vallen ze in de sloot.”