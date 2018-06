2000 pretpakketten uit Deventer om de zomer leuk door te komen

Terwijl de meeste kinderen nu al verlangend uitkijken naar de zomervakantie, kijken 398.000 kinderen in Nederland er als een berg tegenop. Ze komen uit de gezinnen waar geen geld is voor een extraatje en zijn gedwongen de hele vakantie in en om het huis te hangen. Juist voor die groep zet het Nationaal Fonds Kinderhulp zich in. Vandaag is gestart met het inpakken van 2000 rugzakken vol verrassingen.

Het doel is duidelijk, zegt directeur Jan Wezendonk van het fonds: blije kinderen. ,,Dat ze na de vakantie ook weer op school komen en een verhaal kunnen vertellen.'' Naast leuke spelletjes en een bon, om bijvoorbeeld een zwembroek te kunnen ophalen, zitten er dan ook toegangskaarten in voor bijvoorbeeld Burgers Zoo, de Efteling. ,,En bioscoopkaartjes'', laat inpakster Ilse weten. Ze laat zien wat er allemaal in de rugtasjes gaat. ,,Treinkaartjes. Maar ook ansichtkaartjes mét postzegel. Dan kun je vanuit de trein al een kaartje sturen naar je vriendje: dat het leuk is in de vakantie.''

Vorig jaar maakte het Nationaal Fonds Kinderhulp voor het eerst 300 pakketten. Het succes was overweldigend, dus worden er dit jaar al 2000 gemaakt. Het Deventer bedrijf Cambio pakt de rugtassen in. Het fonds zorgt er vervolgens voor dat de verschillende tasjes bij organisaties terecht komen die weten welke kinderen het meest gebaat zijn bij een pretpakket voor de zomer.

Volledig scherm De rugzakken van het Nationaal Fonds Kinderhulp worden momenteel ingepakt bij het Deventer bedrijf Cambio. In het midden directeur Jan Wezendonk van het fonds, met daarachter Jan Willem ten Wolde van Cambio. © FOTO HISSINK

De aftrap voor het uitdelen van het Zomerpretpakket is 10 juli in de Efteling. Maar ondertussen moeten de tientallen medewerkers in Deventer nog even zorgen dat alles wel in de rugtassen gepropt kan worden. Want als het fonds bedoelt 'pret' dan is het ook echt pret. Meer kan er echt niet in, bij de verrassingen. Spelletjes, doe- en leesboeken, een handdoekje, waterballonnen, waterpistool, wie elke dag maar één ding uit zal pakken, is weken verder. Maar dat zal geen kind redden, is de ervaring na vorig jaar.