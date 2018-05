22 wifitrackers gaan bezoekers Deventer binnenstad volgen

video Minister Slob bezoekt Technicam­pus

14:26 Minister Arie Slob is vandaag in Overijssel op uitnodiging van gedeputeerde Eddy van Hijum. Hij bezoekt in Deventer de Technicampus en in Rijssen het Technasium van Reggesteyn. Directeur Jan Jansen van de Technicampus hoopt dat minister Slob na zijn bezoek onthoudt dat het bevorderen van instroom van leerlingen enorm belangrijk is.