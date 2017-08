25-jarige drankrijder ramde zijn auto overdwars door de straat

​,,Nou, we hebben gehoord van bewoners aan het begin van de straat, waar de weg nog eenrichtingsverkeer is, dat de bestuurder tegen de richting in met een bloedgang vanaf de Brinkgreverweg deze straat in is gereden", zegt een buurtbewoonster die niet met de naam in de krant wil. ,,Mogelijk zag hij daarbij de verkeersdrempel over het hoofd, is tegen een auto aangeschoten, daarna op een andere auto geklapt en vervolgens over de kop geslagen en geland op weer een andere auto."

Straalbezopen

De agenten zien bij aankomst drie mannen staan, waarvan de middelste de bestuurder blijkt. Een 25 jaar jonge man uit Deventer, weet politiewoordvoerder Paul Koetsier. Als de agenten hem aanspreken wil hij eerst niet zeggen wie hij is. In plaats daarvan geeft hij eerst toe dat hij wat teveel had gedronken, maar dat hadden de agenten al wel door. ,,Hoeveel hij precies had gedronken weten we niet, hij weigerde mee te werken aan een blaastest of een bloedproef."

Schade

Een buurtbewoonster beaamde dat maandagmiddag meteen: ,,Hij kon nauwelijks meer op zijn benen staan en een buurman die dichterbij hem stond rook een dranklucht." Of dat gevolgen heeft voor de schadeafwikkeling hoopt ze niet. ,,als hij echt dronken was, keert zijn verzekering waarschijnlijk niets uit. Dan schijnt er nog wel ergens anders een potje te zijn waaruit de reparatie van haar auto betaald kan worden, maar dat kan een lange juridische procedure worden." ​Ze wijst naar de achterzijde van haar auto, waar boven het wiel fikse schade te zien is. ,, Kijk, daar is onze auto geraakt, we komen net terug van de garage. Die maakt een rapport op. Ik hoop dat de auto niet total-loss is want al is het een oud karretje, het is wel de mijne!"

De verhalen uit de buurt leveren weinig op. Het was half 10 's avonds. Weinig mensen zijn dan op straat. Dat verandert na de luide knal. Twee buurtbewoners houden de bestuurder, die waarschijnlijk zelf uit de auto geklommen, is tegen. Vijf auto's hebben schade. ​De blikschade loopt bij elkaar in de duizenden euro's. Hij raakte niet gewond. Van de vijf auto's die hij raakte moesten er twee worden weggesleept.

Kater