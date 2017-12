26 maanden cel voor serie inbraken in Deventer

Dat bleek uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De man was veel te vinden in het parkje tegenover zorgcentrum Humanitas in Deventer. Bij die zorginstelling werd onder meer een pinpas gestolen met, heel handig, een pincode erbij. V. is op camera's gezien bij pinautomaten toen 1700 euro van de rekening werd gehaald. De verdachte was hierbij aanwezig maar zei dat een kompaan die pas had gestolen. Hij zei wel dat hij wist dat het niet goed zat met die pas. Mede hierom acht de rechtbank bewezen dat hij de 1.700 euro ontvreemd heeft.

Offerblokken

Ook pleegde hij meerdere inbraken in Deventer. Een ervan was in februari dit jaar aan de Louis Pasteurstraat. De bewoner was net vertrokken om zijn moeder naar het ziekenhuis te brengen. V. werd aangehouden nadat getuigen een man op een balkon zagen. V. is vlak erna aangehouden. Ook stal V. geld uit offerblokken in een kerk in Almelo. Alleen dat feit had hij bekend.