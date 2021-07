29-jarige Deventenaar aangehouden voor poging tot brandstichting in Raalter café

Deventer schaft hondenbe­las­ting af, scheelt baasje vijf tientjes: ‘Achter­haald’

7 juli Deventer schaft per volgend jaar de hondenbelasting af. Dat opvallende besluit nam de gemeenteraad woensdagavond. De belasting is ‘niet meer van deze tijd’, zo klonk in de politiek over de heffing.