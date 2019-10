33-jarige man opgepakt voor autobrand in Deventer

De politie heeft gisteren een 33-jarige man uit Deventer op heterdaad gearresteerd voor een autobrand aan de Hogestraat in Deventer. Om onderzoeksredenen hield de politie die aanhouding gisteren stil.

De verdachte zit nog vast. Hij is volgens politiewoordvoerder Ruud Visser op heterdaad aangehouden. ,,Hij is gelijk na de brand gearresteerd.” De woordvoerder wil om ‘onderzoekstechnische redenen’ niet ingaan op de omstandigheden die tot aanhouding leidden. ,,Dit zijn ingewikkelde onderzoeken. Dat zorgt er ook voor dat we qua communicatie terughoudend zijn.”

De getroffen auto stond in de wijk de Zandweerd, net als de rij containers, de schuur en de auto die de afgelopen weken al in vlammen opgingen. Aan de andere kant van de stad werd de wijk Het Oostrik opgeschrikt door een brand en brandde een camper aan de Toutenburg volledig uit. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting.

Volgens Visser richt het politie-onderzoek zich momenteel specifiek op de autobrand aan de Hogestraat. ,,Het onderzoek is nu puur gericht op de brand aan de Hogestraat. We onderzoeken of er sprake is van enige betrokkenheid bij die brand.”

De politie liet bij eerdere golven van autobranden in Deventer al weten dat het onderzoek vaak ingewikkeld is. Technisch bewijs gaat vaak letterlijk in vlammen op, getuigen zijn vaak dun gezaaid vanwege de nachtelijke tijdstippen. De auto aan de Hogestraat brandde rond 3 uur 's nachts.