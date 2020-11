36ste autobrand in Deventer sinds september 2019 is een feit

Alles uit de kast voor alterna­tief sinter­klaas­feest: lange rij voor dri­ve-through in Vorden

14 november Sinterklaascomités en pieten-verhuurbedrijven halen alles uit de kast voor een alternatief feest nu de goedheiligman niet op bezoek kan komen. In Olst krijgen de kinderen aanwijzingen voor een corona-proof bezoek van de pieten, scouting in Raalte heeft in het clubgebouw acht studio's ingericht voor digitale bezoekjes en in Vorden kon je zaterdag tóch een glimp van sinterklaas opvangen.