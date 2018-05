3800 dozen speciaal gemaakt voor Deventer op Stelten kunstproject

De kunstenaar Olivier Grossetête bouwt megaconstructies over de gehele wereld. Wie zijn naam intikt in Google komt de meest waanzinnige torens en huizen tegen. Altijd gebouwd van kartonnen dozen, altijd met behulp van omstanders, publiek en inwoners van een stad. Maar nog nooit zo groot als in Deventer.

Hier moeten in tien dagen tijd in de Lebuinuskerk de bijna vierduizend dozen in elkaar geplakt worden om vervolgens in drie dagen tijd te verworden tot twee torens van twintig meter hoogte. ,,Want de Lebuinuskerk had er eigenlijk ook twee moeten hebben'', zegt Hein te Riele van het Deventer Evenementenbureau. ,,Maar niks was in die tijd ook vreemd: er was geen geld meer.''

Tentjes

Dus moeten ze er nu alsnog komen. ,,En natuurlijk vragen we dan hulp aan Smurfit'', aldus Anjo de Bont. ,,Ons Deventer bedrijf in karton. Dat bovendien ons al jaren ondersteunt. Beelden van de kartonnen tentjes die ze een paar jaar geleden maakten, gingen de hele wereld over. Smurfit doet liever creatief met ons mee, dan alleen maar financieel. Het is voor hen ook een uithangbord.''

,,Natuurlijk hebben we meteen toegezegd'', lacht Gerbert de Ruiter van Smurfit Kappa Zedek. ,,En dat terwijl we eigenlijk eens iets anders voor onze klanten wilden gaan verzinnen als evenement. Toen kregen we het van onze klanten wel te horen: Deventer op Stelten staat vast op de agenda. Dus iets anders als relatie-evenement verzinnen was niet aan de orde. De dozen worden overigens niet in Deventer gemaakt: hier drukken we alleen maar full-colour. Dat mag niet van de kunstenaar. Dus maken Oosterhout en Helmond de dozen. Dat was nog wel even tekenen, want hij wil een speciaal formaat dat we normaal niet maken. Daar hebben we geen stansmessen voor, dus moet het anders gesneden worden. Doen we graag.''

Handen uit de mouwen

Zo is De Ruiter hoogst van plan om met zijn Deventer collega's een dagje te komen dozen vouwen in de Lebuinuskerk. ,,Als er iemand is die weten hoe ze met karton om moeten gaan, zijn wij het natuurlijk'', besluit hij. De Bont is blij met alle hulp. ,,En dat moet ook. We hebben echt 1250 mensen nodig. Deventer 1250 verbindt. En daar is dit een onderdeel van. Lekker samen dozen plakken en later in elkaar zetten. We hopen echt dat groepen, klassen, families, zich aanmelden. Sterker nog: dat moet. Anders redden we het niet.'' Te Riele heeft inmiddels al bijzondere hulp geregeld. ,,Er komen vier gedeputeerden van Overijssel meehelpen. En op de genodigdenavond komen 200 mensen. Kunnen mooi de handen uit de mouwen steken. Wil burgemeester Andries Heidema vast ook wel.''