3D-geprint gebouw mogelijk nog dit jaar te bewonderen in Teuge

De bouw van De Vergaderfabriek in Teuge, een van de eerste 3D-geprinte gebouwen van Europa, is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Voorster college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen. ,,We zijn enorm verheugd dat de procedure vordert'', zegt initiatiefnemer Arvid Prigge.

Als alle vervolgprocedures voorspoedig verlopen, kan de oplevering van De Vergaderfabriek nog dit jaar plaatshebben, aldus Prigge. Het printproces zelf duurt tien dagen. De vorm van het futuristische gebouw is gebaseerd op de wervelingen van een vliegtuig. Het biedt straks vergaderruimte aan een groep van 24 personen en is 90 vierkante meter groot.

Nieuw ontwerp

Volgens Prigge is de architect tot een nieuw ontwerp gekomen waarin rekening is gehouden met de belangen van de omgeving, adviezen van de welstandscommissie en de technische haalbaarheid. De presentatie van het nieuwe ontwerp volgt in een later stadium.

,,We vinden het project interessant en waardevol genoeg om onze medewerking aan te verlenen, al was het best passen en meten op het perceel. Tegen de vergunning kunnen nog zienswijzen worden ingediend'', zegt wethouder Arjen Lagerweij.

Consortium

Door de duurzame manier van bouwen kan voor De Vergaderfabriek in vergelijking met de traditionele bouw een 40 procent lagere CO2-uitstoot en 70 procent minder afval worden bereikt. Het consortium dat bij dit project betrokken is, bestaat uit: The Form Foundation, Witteveen+Bos, CyBe Construction, Revelating, Elma Media, Lexence Advocaten, De Slaapfabriek/De Vergaderfabriek/De Beleeffabriek en Centre4Moods. Zij worden gesteund door de gemeente Voorst, de Technische Universiteit Eindhoven en de Cleantech Regio.