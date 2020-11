3FM-dj adopteerde corona-nummer van MINKA uit Deventer: ‘Hele enthousiaste reacties’

VIDEO Bewoner in Lettele werkt overvaller huis uit, dader nog niet gepakt

2 november Een inbreker is vannacht op heterdaad betrapt in Lettele. Een bewoner van een woning aan de Oerdijk in het buitengebied moest in het holst van de nacht de ongenodigde gast zijn huis uitwerken. De twee kwamen in confrontatie, waarbij de bewoner lichtgewond raakte. De dader is nog niet gepakt.