4 mei zonder publiek? In Deventer kun je thuis vanaf de bank een bloemetje laten leggen bij het oorlogsmonument

Ineens miljoen euro voor pand in Deventer Voorstad? ‘Klap in gezicht’ voor buurtiniti­a­tief, dat daar onlangs vertrok

29 april Bijna een miljoen euro voor een opknapbeurt van een pand in de Bierstraat. In Voorstad en een deel van de politiek is verbazing over dat voorstel van de gemeente Deventer. Terwijl buurtinitiatief Villa Voorstad onlangs noodgedwongen het pand verliet, nadat de huur een obstakel bleek. Villa Voorstad spreekt van ‘een klap in het gezicht’, de gemeente van een prima en goed uit te leggen deal.