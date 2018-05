40 huishoudens Twello nog altijd zonder water, storing rond 23u verholpen

Drugshuis in Deventer gesloten op last van burgemees­ter

20:21 Een woning in Deventer is maandag op last van burgemeester Andries Heidema gesloten voor ruim drie maanden. In het pand aan de Brinkgreverweg werden eerder dit jaar zo'n zeshonderd hennepplanten aangetroffen. De bewoner bleek bovendien in het bezit van verboden wapens.