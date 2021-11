40 jaar Pools-Nederlandse kunst in Bergkerk Deventer

loting knvb-beker GA Eagles in tweede ronde KNVB-be­ker tegen Roda JC, PEC Zwolle stuit op MVV, DVS treft amateurs

Limburgse oppositie in de KNVB-beker: Go Ahead Eagles neemt het in de tweede ronde van het bekertoernooi op tegen Roda JC. De Deventer eredivisionist wacht een thuiswedstrijd in de strijd om een plek in de achtste finale. PEC Zwolle stuit in eigen stadion op MVV.

30 oktober