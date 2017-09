Verdubbeling aantal leden Coöperatie Laatste Wil

11:30 De aankondiging vrijdag van de Coöperatie Laatste Wil een legaal middel te hebben gevonden voor een waardig sterven, legt de organisatie geen windeieren. Het aantal leden is verdubbeld: van 3.323 op vrijdag 12.00 uur naar 6.800 betalende leden (7,50 euro per jaar) twee etmalen later. Voorzitter Jos van Wijk uit Apeldoorn heeft er een dagtaak aan.