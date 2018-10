40 vuilniszakken hennepafval gedumpt in Wilp

Deventer maakt Beeldbij­bel: 1250 pagina's liefde voor de stad

8:50 Twee kilo zwaar, in Deventer rood, tot het randje vol met 2169 foto's van 471 Deventenaren. De Beeldbijbel van Deventer is in bijzijn van bijna alle 800 makers gepresenteerd in een bomvolle Lebuinuskerk. Wie een exemplaar wil hebben, lijkt zich te moeten haasten: er zijn 5000 exemplaren gedrukt.