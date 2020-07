43 corona-besmettingen bij Profish in Twello

Diepenveen­se scouts handhaven ondanks 'zwart/wit-discussie’ naam President Steyn

19:00 Het standbeeld van Marthinus Theunis Steyn tegenover het NS-station ligt onder vuur. Dat geldt niet voor de Diepenveense scoutinggroep, die vernoemd is naar de laatste president van de Oranje Vrijstaat in Zuid-Afrika. ,,We hebben het er gezien de actualiteit nog weer over gehad, maar we handhaven onze naam’’, zegt bestuurslid Fritz zur Kleinsmiede.