46-jarige man uit Twello overleden aan gevolgen ernstig ongeval op A1 bij Ugchelen

Mieke laat haar poezen tóch achter tijdens ruiming V1-bom in Wilp

11:22 Mieke Krottje uit Wilp dreigde zich 8 maart vast te ketenen aan haar huis, als ze geen vergoeding zou krijgen voor de opvang van haar vier poezen tijdens de ruiming van de V1 bij Wilp. De ME hoeft echter niet in actie te komen, ze is gerustgesteld door de burgemeester.