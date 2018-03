500 inzendingen voor naam jubileumbier Deventer 1250; Grolsch doet er eentje in

Ter gelegenheid van het 1250-jarig jubileum brouwden Grolsch en Davo Bieren samen een nieuw bier. Inwoners van Deventer mochten tijdens een wedstrijd een naam inzenden. Dat gebeurde massaal, al dan niet achter op bierviltjes. Eén van die namen is nu gekozen en uitgewerkt in een logo en etiket. Het bier, naam en logo worden op maandag 9 april onthuld door burgemeester Andries Heidema in het proeflokaal van Davo Bieren.

Vanaf 10 april stroomt het jubileumbier van de tap in de horeca van Deventer. Het brouwsel is ook verkrijgbaar bij de slijterijen en in de supermarkt. Bierbrouwerij Grolsch doet er eentje in. In de week van 16 april verpakt Grolsch een flesje 1250 jaar Deventer bier mee in zijn kratten premium pils in de gemeente Deventer.