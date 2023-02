6 x uit eten met kinderen in Deventer doe je hier

indebuurt.nlVan plan om in deze voorjaarsvakantie eens lekker met de kinderen uit eten te gaan? In onder andere deze horecagelegenheden in Deventer is er speciaal aan de kleintjes gedacht.

Sjampetter

Terwijl papa, mama, opa of oma geniet van een schnitzel, spare ribs, saté of kaasfondue, kunnen de kleine eters kiezen van een speciale kinderkaart. Met spaghetti bolognese, een hamburger, frikandel, kroket, vissticks of saté, is de keuze is reuze. Als klap op de vuurpijl kun je ze verwennen met een kinderijsje!

Humpie Dumpie’s

Als je de kinderen een avondje volledig in het zonnetje wilt zetten, dan ben je bij Humpie Dumpie’s aan het goede adres. In het pannenkoekenrestaurant zijn kinderen de baas, zo luidt de slogan. De kaart staat vol met verschillende pannenkoeken en er is een ballenbak!

Humpie Dumpie’s is onlangs verhuisd. Je vindt het restaurant tegenwoordig op Brink 87, naast de VVV.

Sirtaki

Sirtaki is een echt familiebedrijf waar je met het hele gezin kunt genieten van de authentieke Griekse keuken. Op de speciale kinderkaart vind je bifteki (burgers) of souflaki (spiesjes) met gyros, friet, mayonaise en appelmoes.

Parkcafé Mees

Voor ontbijt, lunch of een vroeg diner kun je bij Parkcafé Mees op het Vogeleiland aanschuiven. Op de menukaart staan broodjes, pannenkoeken, burgers, saté, tosti’s, salades en taart. Voor kleine vogeltjes is er een speciale kaart met pannenkoeken, een boterham, saté of groentepuree voor de allerkleinsten.

NuNu Food & Drinks

Een stukje buiten Deventer, midden in de natuur, vind je restaurant NuNu Food & Drinks. De ideale locatie voor een uitje met het hele gezin. Het restaurant biedt mooie wandelingen aan in de omgeving die ook geschikt zijn om te lopen met een buggy. Er is een puzzeltocht voor kinderen en een grote speeltuin. Na het ravotten in de natuur, kun je binnen neerploffen en genieten van lunch, diner of een snack. Kinderen kunnen kiezen uit een boterham, pannenkoeken, pasta bolognese of friet met kipnuggets, een frikandel of fish fingers.

Da Mario

Niet op vakantie, maar toch zin in Italië? Dan kun je met het hele gezin terecht bij Da Mario. Op de kaart staan typisch Italiaanse antipasti, vlees- en visgerechten. En natuurlijk ook pasta’s en pizza’s. Bambini (kinderen) kunnen kiezen uit tomatensoep, carpaccio, pizza of spaghetti bambino, biefstuk of schnitzel met frietjes en natuurlijk een kinderijsje toe.

