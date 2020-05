600 extra laptops uitgedeeld aan kinderen uit bijstandsgezinnen in Deventer

Door het online-onderwijs van de afgelopen weken waren de extra laptops essentieel voor kinderen uit bijstandsgezinnen of met een inkomen net daarboven, zegt de voorzitter van Stichting Leergeld Deventer, dat de actie voor extra laptops opzette. In vrijwel alle gezinnen was wel een laptop aanwezig, maar met het thuisonderwijs was dat niet voldoende; bij meerdere kinderen in huis zijn er vaak meer laptops tegelijkertijd nodig.