78-jarige inwoner uit Deventer overleden aan coronavirus

Deventer schrapt ook Goede Vrijdag­markt en bekijkt welke evenemen­ten nog in te halen zijn

11:28 Ook de Goede Vrijdagmarkt in Deventer valt ten prooi aan de coronacrisis. De markt staat bekend als één van van de grootste en oudste jaarmarkten van het Oosten. Het is het zoveelste evenement dat niet doorgaat. De gemeente Deventer wil aan de hand van een inventarisatie kijken of en welke evenementen mogelijk later dit jaar zijn in te halen.