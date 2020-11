80-jarige strijdt voor behoud bushalte in Deventer: ‘Zonder redden we het niet’

Ilse en Dylan uit Klarenbeek pakken de hele nacht cadeautjes in voor ruim 10.000 arme gezinnen

17 november Van zzp’ers die failliet zijn gegaan in coronatijd tot boeren die een slecht jaar hebben gedraaid. Duizenden gezinnen, en steeds meer gemeenten en instanties, kloppen aan bij Stichting Sint voor ieder Kind voor financiële hulp bij het sinterklaasfeest. Want juist als de goedheiligman echt in het land is, slaat de paniek toe, vertelt initiatiefneemster Ilse de Valk-Boerkamp uit Klarenbeek.