82-jarige Jannie Dekker uit Schalkhaar vol ongeloof: ‘Wie heeft mijn auto aangereden en geen briefje achtergelaten?’

Een dikke deuk, flinke krassen en een kapot achterlicht. De 82-jarige Jannie Dekker-Rave uit Schalkhaar zit met haar handen in het haar. Iemand heeft haar auto - haar enige vervoersmiddel nu ze niet meer zo kwiek is als voorheen - flink toegetakeld, waarschijnlijk ‘een ongelukje'. Probleem is alleen: ze heeft geen flauw idee wie.

Ze is er al mee naar de politie geweest, naar een autoschadebedrijf en ze heeft contact gezocht met haar verzekering. Maar zonder getuigen of briefje van de dader komt Jannie Dekker praktisch nergens verder. Dus belde ze de Stentor, in de hoop alsnog enige duidelijk te krijgen over wat precies is gebeurd en wie de schade heeft veroorzaakt. Want de rekening is flink: bijna drieduizend euro, zegt ze. ,,Ik ben er gewoon boos van. Wie doet nou zoiets? Ik hoop dat iemand iets heeft gezien.”

Opel Agila

Dekker woont op De Lindenhof, een seniorencomplex in het dorpshart van Schalkhaar. Ze heeft haar auto, een groene Opel Agila uit 2001, steevast geparkeerd op dezelfde plek, een parkeerplaats vlakbij een tandartsenpraktijk. Ze is dol op het autootje, want fietsen kan ze niet meer en door haar auto komt ze nog eens ergens. ,,Ik ben 82 en niet meer zo fit - het wordt eigenlijk tijd voor een scootmobiel, maar prijs mij gelukkig dat ik nog kan en mág autorijden. Het is niet zo dat de auto het nu door de schade niet meer doet, maar de auto is wel zwaar toegetakeld. Ik baal ervan.”

Ze weet niet precies wanneer de schade is veroorzaakt, want ze is een aantal dagen ziek geweest. ,,Vrijdag kwam ik op de parkeerplaats en ontdekte ik de enorme deuk en het kapotte achterlicht. Het kan dagen daarvoor al gebeurd zijn. Hopelijk heeft iemand iets gezien of meldt de veroorzaker zich alsnog. Als het gewoon een krasje was geweest had ik er niet zo zwaar aan getild, want dat kan ongemerkt zijn gebeurd. Maar dit is een enorme deuk met een compleet kapot achterlicht. Iemand heeft dit gemerkt, dat moet wel.”