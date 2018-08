88-jarige Tanneke doet parachutesprong op Teuge: 'Ik heb tranen met tuiten gehuild'

Na de landing moest de kranige Tilburgse even bijkomen. Na een innige omhelzing met de meegereisde familie en haar vrienden van de bridgeclub: ,,Ik had niet gedacht dat het zó mooi zou zijn. Het weer was perfect. We konden alles zien en ik mocht ook even zelf sturen. De landing ging niet helemaal goed. Ik moest op mijn billen landen, maar kwam op mijn knieën terecht. Verder ging het perfect. Ik heb tranen met tuiten gehuild. Het was geweldig." Of ze het nog eens zou doen? ,,Nou, vandaag niet meer. Maar als ze me morgen vragen ga ik weer."