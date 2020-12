9 jaar cel geëist voor doodschudden baby in Deventer, stiefvader geschokt: ‘Ik kan dit niet aan’

Hoofdschuddend hoorde S. dinsdagmorgen het verhaal van de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle aan. ,,Ik hoor te veel onwaarheden, ik kan dit niet aan’', reageerde hij na het aanhoren van de strafeis. Zijn stiefzoon, die hij nog niet lang verzorgde, bezweek in de avond van 9 februari 2018 in het ziekenhuis in Deventer aan de gevolgen van een ernstig hersentrauma. De schouwarts stelde een niet-natuurlijke dood vast.

Iets aangedaan

Na meerdere diepgravende onderzoeken zijn vier van zes artsen die naar het letsel keken, ervan overtuigd dat het kind iets is aangedaan. ,,De aangetroffen verwondingen zijn typisch voor ‘shakenbabysyndroom’,’' zei de officier van justitie. Een forensisch arts van het NFI vergeleek het hersenletsel met dat bij de val van een balkon. Vooral de bloedingen bij de ogen gaf aan dat hier sprake is van toegebracht geweld. De officier van justitie denkt dat S. de baby zeker vijf seconden lang heftig heen en weer heeft geschud. En hiermee heeft hij de kans op het overlijden van zijn stiefzoon op de koop toe genomen. ,,Voor dergelijk schudden is een aanzienlijke kracht en een wil nodig.’' Een forensisch arts van het NFI vergeleek het hersenletsel met dat bij de val van een balkon.

Hoge eis

Een eis van 9 jaar is fors hoger dan de eigen richtlijn van het OM van 4 jaar cel. Maar het gaat hier om een weerloos kind dat geen directe zorg van S. kreeg toen het dat nodig had, zei de officier van justitie. S. begon niet meteen met reanimeren terwijl hij wel weet hoe het moet. En pas nadat zijn vrouw hem telefonisch sommeerde 112 te bellen, schakelde hij hulpdiensten in. Waarom zou S. zijn kind iets aan kunnen doen? Alleen de verdachte kan die vraag beantwoorden, zei de officier. Hij was die avond druk met ook zijn andere zoon. Het kan zijn dat de baby honger had en een keel opzette en dat het S. even te veel is geworden op dat moment, suggereerde de officier.

Wiegendood?

Is er een alternatief scenario mogelijk? Ja zeggen de twee advocaten van S. Zij denken dat hier sprake is van wiegendood zoals ook op de eerste zittingsdag een kinderarts constateerde. De raadslieden wezen op het feit dat de baby een zorgenkindje was. Het leidde aan apneu, ofwel het plots stoppen van de ademhaling in de slaap, voedingsproblemen en een veel te snelle groei van de schedel. Ook had het kind een eerdere bloeding tussen het hersenvlies. ,,Mogelijk is die opnieuw gaan bloeden en heeft dat tot zijn dood geleid’', zei advocaat Wout Morra. S. trof zijn kind slap en moeilijk adement aan. Ook ontbreken blauwe plekken die je mag verwachten bij het krachtig vastpakken en hevig schudden van een kind. De advocaten vroegen de rechtbank om S. vrij te spreken.

Het vonnis volgt op 12 januari.