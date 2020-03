935 kilo springstof van V1 woensdagochtend de lucht in in buurt van Golfclub Lochem

VIDEO Herman (91) speelt al 75 jaar bij hetzelfde orkest in Deventer: ‘Ik neem mijn kornet mee de kist in’

9 maart Al 75 jaar speelt de 91-jarige Herman Rijks in de Deventer PTT-fanfare. De Deventenaar heeft zich destijds als 16-jarige met zijn kornet aangemeld bij het gezelschap. Jaren en vele naamswijzigingen later speelt hij nog altijd in hetzelfde orkest. ,,Ik kan mij niet voorstellen dat ik het ooit niet meer speel. Ik neem mijn kornet mee de kist in.’’