94-jarige man vliegt na botsing uit scootmobiel op de IJsseldijk in Deventer

11 september Leegstand, minder bezoekers en een donkere entree tot het centrum. Dat was jaren het sombere beeld van de ‘Kop Lange B’, prominent gelegen bij het Grote Kerkhof en Lebuinuskerk. Maar ineens is alles anders en vestigt de ene na de andere ondernemer zich in dit ‘laatste’ stukje van Deventers langste winkelstraat. Boekhandel Praamstra is deze maand de nieuwste binnenkomer en er volgt nog meer. Wat is de verklaring van die ommekeer?