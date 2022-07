A1 afgesloten tussen Deventer en Bathmen door brandende vrachtwagen

De locatie had alles, tóch greep Deventer naast het Nationaal Voetbalmu­se­um: ‘Gouden kans laten lopen’

Het EK 1988-shirtje van Marco van Basten of voetbalschoenen van Johan Cruyff. Andere, nog veel oudere attributen van spelers en clubs of unieke foto’s uit de rijke nationale voetbalhistorie. En een interactieve beleving, met beelden van de (vaderlandse) voetbalsuccessen op een videowall. In Deventer zal dat niet te zien zijn, nu het Nationaal Voetbalmuseum naar Zeist gaat. Hoe Deventer misgreep bij het plan rond Johan Derksen en co. ,,Deventer heeft een gouden kans laten lopen.”

18 juli