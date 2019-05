A1 bij Deventer gestremd door ongeluk met vrachtwagen bij Bathmen, sluiproute N344 ook dicht

Er staat op de A1 volgens Rijkswaterstaat inmiddels een file van 13 kilometer, de vertraging is opgelopen tot zo'n drie kwartier. De vertraging duurt zeker nog tot half elf. Verkeer richting Zwolle krijgt het advies om de A35/N35 te nemen, verkeer richting Arnhem wordt aangeraden bij Enschede de A35 en N18/A18 te nemen. De exacte toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Er ligt veel rommel op de weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De mogelijke sluiproute voor de stremming op de A1, via de N344 van Holten naar Deventer, is nu ook afgesloten. Een motorrijder heeft een ongeluk gehad en is inmiddels per ambulance naar het ziekenhuis. De weg is in beide richtingen afgesloten.