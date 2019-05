A1 bij Deventer gestremd door ongeluk met vrachtwagen bij Bathmen

video Kraker (28) uit Deventer is de enige van zijn groep die de cel in moet na ‘veldslag’ in Zeist

20 mei Een 28-jarige kraker uit Deventer moet vier dagen de cel in omdat hij zonder toestemming een pand binnendrong in Zeist. Hij is de enige van een grotere groep krakers die werd veroordeeld. Dat heeft te maken met een fout van het Openbaar Ministerie.