A1 bij Deventer weer vrij na ongeluk met vrachtwagen bij Bathmen

Een vrachtwagen botste vanochtend even na zessen met een andere truck en verloor een deel van de lading. Rijstroken waren daarom uren lang gestremd, het leidde tot kilometerslange files op de A1 maar ook op sluiproutes in de buurt. De Holterweg tussen Holten en Deventer (N344) was daardoor ook enige tijd afgesloten in beide richtingen na een ongeluk met een motorrijder. Er stond op de A1 een file van liefst 13 kilometer. De exacte toedracht van het ongeval met de trucks is nog onduidelijk.

De mogelijke sluiproute voor de stremming op de A1, via de N344 van Holten naar Deventer, is nu ook deels afgesloten. Een motorrijder heeft een ongeluk gehad en is inmiddels per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Even verderop, op de kruising Spitdijk-Holterweg (tussen Colmschate en Bathmen), is eveneens een aanrijding geweest. Het verkeer op de N348 bij Gorssel richting Deventer, staat ook vast.