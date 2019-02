A1 richting Hengelo bij Deventer weer vrijgegeven na ongeluk

VIDEO Verdachte plofkraak Schalkhaar vrijgela­ten: ‘Hij was daar toevallig aan het joggen’

18:45 De 24-jarige verdachte van het plegen van een plofkraak in Schalkhaar in oktober vorig jaar komt voorlopig op vrije voeten. Dat besloot de rechtbank in Zwolle donderdagavond. Volgens Richie P. heeft hij niets te maken met de plofkraak: hij was aan het joggen.