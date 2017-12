A1 tussen Deventer en Twello dicht na ongeval

Directeur Van Essen vertrekt bij Trimenzo in Voorst

10:18 Directeur-bestuurder Henk Jan van Essen vertrekt bij Trimenzo. Dat heeft de instelling die zorg biedt aan ouderen in de woonzorgcentra de Martinushof en het Grotenhuis in Twello, de Benring in Voorst en aan thuiszorgcliënten in de gemeente Voorst bekendgemaakt.