A1 weer vrijgegeven na ongeluk bij Deventer

Verdachte kent overval­lers van woning Deventer, maar durft namen niet te noemen

11:42 Een 21-jarige man uit Deventer zou een van de overvallers zijn op een woning aan de Johannes van Vlotenlaan in zijn woonplaats. De man ontkent enige betrokkenheid maar zegt wel te weten wie de overvallers waren. Dat bleek vandaag op de zitting in de rechtbank in Zwolle.