Aan de Stegge bouwt vierduizend vierkante meter bij beursgebouw RAI aan

Eerste lesweek zonder klachten over leerlingen­ver­voer Deventer

14:46 In tegenstelling tot voorgaande schooljaren onder PlusOV is de start van het nieuwe schooljaar wat betreft het leerlingenvervoer in Deventer nagenoeg vlekkeloos verlopen. Volgens de gemeente Deventer is deze eerste schoolweek geen enkele officiële klacht ingediend.