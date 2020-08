Aan deze regels moeten bezoekers van Go Ahead Eagles voldoen voor eerste testduel zondagmiddag

Interview Crisisex­pert uit Deventer spijker­hard over corona-aan­pak: ‘Kabinet met reces, nu? Ongelofe­lijk’

1 augustus Crisisexpert Gert-Jan Ludden dacht al jaren: wat als er een pandemie uitbreekt? ,,Beyond imagination, zeggen deskundigen over corona.’’ Onzin, roept de Deventenaar, pandemie was een hoog risico. ,,We waren alleen niet overal goed voorbereid.’’ Welke fouten maken en maakten bestuurders, Ludden oordeelt. ,,Kabinet met reces, nu? In de grootste naoorlogse crisis? Ongelofelijk.’’