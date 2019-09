Aandacht voor starters op de woningmarkt bij bouw Johannes Aupingkwartier

Stoere huizen

De gemeente Deventer heeft het over een ‘mooie woonwijk met industrieel tintje'. Jan Willem Kloosterboer van Ter Steege kan nog niet zeggen hoe de wijk er precies uit komt te zien. ,,Dit project is volop in ontwikkeling. De architect is druk aan het tekenen, maar het is nog te vroeg om te zeggen wat voor woningtypen er komen of hoe de indeling van de wijk er gaat uitzien. Ook over de zorgappartementen is weinig meer te zeggen dan dat we met partijen in gesprek zijn.” Wat volgens Kloosterboer wel helder is, is dat in deze wijk geen landelijke rietgedekte woningen of stadsboerderijen komen. ,,Het worden stoere huizen.” De verwachting is dat belangstellenden aan het eind van dit jaar of begin 2020 een eerste impressie van de wijk op papier kunnen verwachten.