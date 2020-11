Aanhouding op A1 bij Deventer na verkeersruzie

Landbouwmi­ni­a­tu­ren­mu­se­um groeit uit tot Streekmuse­um Averlo Frieswijk, inclusief koffieka­mer

11:42 Toen hij 7 jaar was, kreeg Frank Venneman zijn eerste tractor van tante Annie. In de afgelopen 39 jaar is de verzameling uitgebreid tot 1300 miniaturen. Die pronken fier in de vitrine van zijn Landbouwminiaturenmuseum in Frieswijk, Schalkhaar. En dat wordt nu uitgebouwd tot streekmuseum.