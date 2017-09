Aanleggen kunstgras is een race tegen de klok

Alleen in Bathmen weten ze het zeker: het nieuwe kunsgrasveld op sportpark De Looënk kan zaterdag feestelijk in gebruik worden genomen. Bij Helios, Colmschate '33 en Diepenveen is dat allerminst zeker

Twee miljoen euro heeft de gemeente Deventer vrijgemaakt om de vier voetbalclubs te voorzien van kunstgrasvelden. Wethouder Liesbeth Grijsen maakt zich op voor een feestelijke rondgang langs al die nieuwe velden, waarvan de aanleg direct na het einde van het vorig seizoen is begonnen.

De vraag is of de velden allemaal klaar zijn: door het slechte weer is de aanleg vertraagd. In Diepenveen hebben ze de feestelijke opening al een week uitgesteld. Daar vloeit verder geen bloed uit - de competitie begint het weekend van 22 en 23 september pas. Maar jammer is het wel.

Honderd

Quote De wethouder is uitgenodigd, er zijn hapjes en drankjes. Dus we hopen dat het lukt. Bij Helios wordt komend weekend wel al gevoetbald, voor de beker. Het is de vraag of die wedstrijd op het nieuwe kunstgrasveld kan worden gespeeld.

Voorzitter Grace Brok twijfelt: ,,Het zou heel mooi zijn maar zoals het er nu naar uitziet wordt het erg spannend.'' De club was van plan de opening groots aan te pakken, met een elftallenpresentatie en een onthulling van een jubileumbal. De club bestaat honderd jaar. ,,De wethouder is uitgenodigd, er zijn hapjes en drankjes. Dus we hopen dat het lukt.'' Aansluitend is de bekerwedstrijd tegen Alexandria. Hopelijk op het splinternieuwe veld.

Feestelijk

Ook op sportpark De Achterhoek (SV Colmschate'33) en sportpark De Looënk (ABS Bathmen) wordt de opening feestelijk gevierd. Maar ook in Colmschate is het een race tegen de klok.

,,Er moeten nog een paar dingen gebeuren, zoals de dug-outs, het plaatsen van de goals en de lichtmasten'', geeft Peter Janssen, voorzitter van SV Colmschate'33 aan.

Vrijwilligers