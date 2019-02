Aannemer Hegeman wil Viking nog steeds ‘tot een mooi einde brengen’

Gesprek

Adriaan Visser, eigenaar van Hegeman wil vooralsnog niet vooruitlopen op een mogelijke (definitieve) bouwstop. ,,Als het gaat gebeuren is dat een zaak van de gemeente, onze opdrachtgever, en moeten we daar dan weer met de wethouder over in gesprek. Ik heb er nu geen mening over. Wij zijn ingehuurd om de Viking tot een mooi einde te brengen. Dat is nog steeds ons doel.”

Zorgvuldigheid

Visser hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te kunnen verschaffen over uitkomst van de gesprekken tussen Hegeman en de gemeente over de hoogte en de verdeling van de meerkosten. De politieke besluitvorming moet het liefst rond die tijd of vlot daarna volgen. ,,We moeten dit niet onbeperkt laten uitlopen. Iedere maand die we later beginnen, leveren we ook later op", zegt Visser. Tezelfdertijd benadrukt de Zwolse bouwondernemer dat 'zorgvuldigheid boven snelheid gaat'.