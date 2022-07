Aanpak desolaat restaurant bij entree Deventer duurt nog langer, tijdelijke bewoners zijn koning te rijk

MET VIDEO Afgezette snelwegen en hulpdien­sten bekogeld met vuurwerk: boeren weer in actie in Oost-Nederland

Brandende hooibalen, 20 kuub stront en een bezoekje aan het politiebureau. Ook dinsdag regende het boerenprotesten in Oost-Nederland. Vooral het verkeer op de snelwegen had hier veel last van.

28 juni