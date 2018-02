'Aanpak gemeentehuis in Twello hoeft geen vele miljoenen te kosten'

Gerrit Schimmel reageert hiermee op wethouder Hans van der Sleen. Die bekritiseerde de liberale fractie deze week, omdat zij niet aangaf hoeveel geld zij bereid is in het gemeentehuis te steken. ,,Als je een kerel bent, noem dan ook het bedrag'', zei Van der Sleen.

Schil

Het uitvoeren van bescheiden aanpassingen moet volgens VVD-Liberaal 2000 het uitgangspunt zijn. Schimmel refereert aan een passage in de Prioriteitennota uit 2016. Hierin staat dat de aanpak van de schil van het gemeentehuis naar schatting een investering van 300.000 euro gemoeid is.

De liberale fractie wil daarnaast best de raadzaal en trouwzaal onder handen laten nemen, maar vindt het van de zotte 15 à 20 miljoen euro in renovatie of nieuwbouw van een 'gemeentepaleis' te steken. De twee ingeschakelde architectenbureaus hebben vier varianten gepresenteerd waaraan deze bedragen hangen. ,,Voor de helft kun je een nieuw, state of the art kantoorgebouw laten bouwen.''