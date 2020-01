Aanpak Grote Kerkhof verder vertraagd, nu pas najaar 2021

VIDEO Laatste wens komt uit voor ernstig zieke Roy (47) uit Twello: nog één ritje in Amerikaan­se wagen

26 januari Amerikaanse auto's zijn z'n lust en zijn leven. Hij bezat ze, sleutelde eraan. Tot Roy van den Bosch (47) uit Twello vijf jaar geleden wordt getroffen door een hersenbloeding. Het is direct foute boel volgens de artsen. Ouders Jose en Eddie krijgen te horen dat hij nog wellicht drie maanden te leven heeft. Vijf jaar later en vele hersenbloedingen en TIA's verder is Roy er nog steeds. Deze zondag komt een ultieme wens voor hem uit: nog één ritje in een Amerikaanse wagen.