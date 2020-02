Aanpak Keizerstraat in Deventer binnenstad begint in april

De ingrijpende opknapbeurt van de Keizerstraat, de belangrijkste entree tot de Deventer binnenstad, begint in april. Het gaat dan tot december duren eer het werk (grotendeels) klaar is en de straat volledig te gebruiken is.

De Keizerstraat krijgt een uitnodigender uitstraling. Met rode klinkers, meer bomen en groen en nieuwe (LED-verlichting). De gemeente steekt meer dan een miljoen euro in de operatie.

Fases

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Nadat een aannemer is geselecteerd, is de bedoeling dat het werk in april, op z'n vroegst na Goede Vrijdag (10 april), kan beginnen. Tussen de Deventer Zomerkermis en Deventer op Stelten wordt er niet gewerkt in de straat.

Voor Dickens, half december, moet het werk grotendeels klaar zijn.

De meeste overlast wordt verwacht na de zomerbouwvak. Na die zomervakantie wordt tussen de Geert Grootestraat en Pikeursbaan het riool vervangen, worden kabels en leidingen verlegd en wordt het regenwater afgekoppeld. Er komt een apart systeem, dat het regenwater infiltreert in de ondergrond. Daarmee komt het niet meer in het riool, dat zo ontlast wordt. In die fase wordt ook de fundatie van de nieuwe weg opgebouwd en kan de nieuwe bestrating worden gelegd. In die periode is er een omleiding voor bevoorradend verkeer.

In de Keizerstraat worden extra bomen geplant en bij bestaande bomen wordt beplanting aangebracht. Ook komen er duidelijke plekken waar fietsen gestald kunnen worden in de Keizerstraat.

Eenrichtingsverkeer