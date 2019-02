Aanpak Rijksstraatweg in Voorst begint maandag, verkeer kan via rondweg

Sandd-personeel na overname­plan­nen PostNL : ‘Geen verrassing, wel paniek’

25 februari Onwetendheid en verwarring bij het personeel van postbedrijf Sandd in Apeldoorn, Deventer en Zwolle. Nu de grote reus, PostNL, klein duimpje wil inlijven is niet iedereen er gerust op. ,,Het is grote paniek daarbinnen”, wijst magazijnmedewerker Gijs van Helvoirt in de richting van het Sandd-hoofdkantoor in Apeldoorn.