Aanplant 100.000 bomen én veel minder kappen lijkt mission impossible in Deventer

Deventer gaat voortaan minder rigoureus bomen kappen na protesten over kaalslag

De grootschalige kap van bomen eerder dit jaar, in bijvoorbeeld Diepenveen (Boxbergerweg) of het gebied rond de Douwelerkolk, krijgt een staartje. Mede na protesten van bewoners, die zich ergerden aan die kaalslag en zelfs een petitie begonnen, gaat Deventer voortaan minder rigoureus bomen kappen. ,,Het is zeker in deze tijd van klimaatverandering niet uit te leggen dat we grote hoeveelheden gezonde bomen blijven kappen.”

9 juli