Aanrijding bij vechtpartij in Deventer: dader gaat er vandoor

Farmers Defence Force doet aangifte tegen distribu­tie­cen­trum Jumbo Raalte wegens ontbreken ‘stikstof­ver­gun­ning’

2 augustus Farmers Defence Force heeft aangifte gedaan tegen supermarkt-keten Jumbo en dan specifiek tegen hun distributiecentrum in Raalte. De boeren-organisatie heeft met hulp van WOB-verzoeken tientallen distributiecentra van supermarkten in Nederland onderzocht of ze wel mogen opereren zonder natuurbeschermingsvergunning. Volgens FDF gaat in onze regio het distributiecentrum in Raalte over de schreef.