Aanrijding tussen vrachtauto’s op A1 bij Deventer: twee rijstroken dicht

Zij zijn er klaar voor: bewoners Kannenburg In Deventer juichen alvast voor de eerste goal van Oranje

12 juni Zondag is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen de Oekraïne, in Amsterdam. En je ziet meer en meer straten oranje kleuren. Zo ook de Kannenburg in Deventer. Hier maken ze er zondag een enorm feest van. Speciaal voor de Stentor zijn ze vrijdagmiddag al in oranje gehuld.