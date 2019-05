Aantal banen in Deventer blijft stijgen, maar groei vlakt razendsnel af

Afgelopen jaar is de werkgelegenheid in Deventer toegenomen met 2,1 procent. Dat is flink minder dan de stijging in 2017, toen er liefst 2.264 banen bijkwamen en het groeipercentage 4,6 procent bedroeg. Is de scherpe daling van de groei zorgwekkend? Nee, zegt woordvoerder Marten Hellendoorn van de provincie Overijssel. ,,Tussen 2016 en 2017 was de groei in Deventer bovengemiddeld hoog, tussen 2017 en 2018 is de stijging weer meer in lijn met het provinciale en landelijke gemiddelde.”